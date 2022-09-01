Akbank hesabı olanlar için uyarı var! Akbank'tan 11 gün içinde başvuru yapmazsanız...

Akbank Genel Müdürlüğü ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu yeni duyuru sonrasında özellikle banka hesabı olan kişileri ilgilendiren haber paylaştı. Akbank hesabı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda özellikle gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere duyuru yapıldı. Akbank, yapmış olduğu 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredileri için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 11 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi verilecek ve 11 gün içerisinde başvuru yapmanız durumunda da en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceksiniz.

Sms ile kredi başvuru yapma imkanı sunulacak

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere, Akbank, hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz kredi başvurusu sonucu sonrasında sizlerin, cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde ne kadar onay aldığınız haberi gelmektedir. Sms ile kredi onayı aldıktan sonra onay alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hesaplarına yapılacak olan ödemeleri kontrol edebilirler.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlanacak

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, başvurularını gerçekleştirecek kişilere hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda şartları uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilmektedirler. Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında düşük faiz oranları ile birlikte, masrafsız kredi kullanmanız mümkün olacaktır.