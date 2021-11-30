Akbank Hesabı Olanlar Dikkat, Son Gün 1 Gün Uzadı, Yarına Kadar Başvuru Yapmak Yetiyor

Akbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç vererek kredi kullandırmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın yapmış olduğu düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına son başvuru bir gün daha uzadı. Aralık ayı içerisinde başvuru yapacak olan kişiler bankanın uygulamış olduğu yeni faiz oranları ile kredi kullanacağı için düşük faiz oranları ile Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen başvuru yapabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar verilecek olan destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeli olarak Akbank üzerinden kredi kullanabilecek. Akbank acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı Bu kampanyada 50 bin TL krediye ayrıca sms ile ve mobil uygulama üzerinden de kullandıracak.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlem yapmak istiyorlarsa kimliklerini ve gelir belgesini banka şubesine vererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank hesabı olan vatandaşlar akbank'ın internet bankacılığı şifresini alarak Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaparsa masrafsız imzasız gelir belgesiz ve anında kredi kampanyasında faydalanarak 50.000 TL onay alması durumunda hemen hesabına bu parayı atabilir.

Akbank sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşlara bireysel olarak yapmış olduğu Bu kampanyada düşük faiz oranları ile işlem yapıyor. Size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın sms kredi servisini kullanarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 4425 numarası da gönderin. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacak.