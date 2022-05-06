Akbank hesabı olanlar dikkat! Banka hesabınız üzerinden bir hafta içinde başvuru yapmanız gerekiyor!

Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada banka hesabı olan kişilere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onay verileceği açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin bazı şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini söyledi.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar onay alacağını söyleyebiliriz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 50000 TL ve üzerinde kredi almak istiyorlarsa başvurularını, tekrardan, Akbank şubeleri üzerinden yapabiliyorlar.

Akbank 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme Tablosu hazırlarken, bu limit üzerindeki kredilerde 24 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Alınacak olan tüm kredilerde ilk taksit ödemesine ertelemeli olarak başlatabilirsiniz.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu 50000 TL, nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi cep telefonunuz üzerinde atacağınız mesaj ile kredi başvuru yöntemi olmaktadır. Sms ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar hemen ne kadar kredi onayı aldılar ise o parayı en yakın banka şubesi üzerinden kullanabiliyorlar.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya size yakın olan bir Akbank ATM'sine giderek buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise sadece kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine, gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvuru yapabiliyor.