Akbank hesabı olanlar dikkat! 4 gün içinde işlem yaptınız, yaptınız! Son Zamanlar!

Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşların 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden alacakları nakit kampanyaları ile ilgili bilgiler sondakika paylaşıldı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada 36 ay vadeye kadar sizlere ihtiyaç kredisi verecek olan bu banka üzerinden 90 gün ertelemeli kredi kullanabilmeniz için sizlere, başvuru imkanı sağlanacaktır.

Akbank, resmi internet, bankacılığı üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve bankanın kendisi için belirlemiş oldukları kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Akbank internet bankacılığı üzerinden de ilk kez ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere düşük faiz oranlarıyla birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

4 gün içerisinde...

4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için şartlara uygun olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulanması ve Akbank'ın SMS Kredi servisiyle birliktede kredi kampanyasına katılabiliyor. Sms ile başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, şartlara uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden hemen cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile birlikte kredi kampanyasına katıla bilmektedirler.

Sms ile kredi başvurusu

Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilmektedir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, onaylanan tutarı, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 24, kullanabilmektedir.