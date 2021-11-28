Akbank hesabı olan kişiler dikkat, Bankamatik kartına ödeme yapıyor

Akbank hesabı olanlara, Akbank online direk kredi verilecek. 100 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredileri başvuru yapmak istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Akbank hesabınız varsa ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankalara gitmeden bu krediler hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Sizlere vereceğimiz yöntemler ile birlikte kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Akbank Direkt Kredi son zamanlarda özellikle müşterilerin en çok tercih ettiği kredi kampanyaların başında gelmektedir. Çünkü bankaya gitmeden hemen ne kadar onay aldığınızı görebiliyor ve kredinizi de hemen kullanabiliyorsunuz.

Akbank 100.000 TL'ye kadar kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere online olarak Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Sizlerde eğer bu bankada bir hesabınız varsa kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir başvuru yaptıktan sonra onaylanan krediyi de aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Özellikle şubelere gitmeden alınacak olan bu kredileri başvuru yapmak istiyorsanız banka kredi notunuzun en az 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ayrıca banka şartlarına uygun olan kişiler 100 bin TL'ye kadar alacakları bu krediler de 36 ay vade yapacaklar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanından faydalanacaklardır. Bankalarda bir icralık durumunuz varsa veya kredi kartı kredi borçlarınızı ödemediğiniz için avukatlık olduysanız maalesef kredi onayı alamıyorsunuz. Bu kredileri sadece banka şubelerinden hesabı olan kişiler online olarak ve yüksek kredi notu olan kişiler alabilmektedir.

Akbank online ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden Online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın belirlediği şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu uygun olması durumunda bu bankadaki hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak kredi başvurularını yapabilmektedirler. Kredi başvurunuzu yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alır ve aynı ekran üzerinde ne kadar kredi onayı aldığınızı görürsünüz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız bu kredi başvurularında uygulamaya girdikten sonra size kredi seçenekleri çıkacaktır.

Akbank Direkt kredi başvurusu yaparak 100 bin TL'ye kadar onaylanan kredinizi hemen aynı gün içerisinde hafta sonu olsa bile hesabınıza atabiliyorsunuz. Aldığınız krediler internet üzerinden verildiği için hız ve düşük faiz oranları ile birlikte verilecektir. Ayrıca banka müşterilerine kredi notuna göre de faiz oranı uygulayan bankaların başında gelmektedir. Banka hesabınız yoksa SMS ile kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Akbank SMS kredi başvurusu

Akbank üzerinden hesabı olmayan müşteriler SMS atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Akbank kredi başvurusu onaylanan kişiler onay alarak, 30'a kadar kredilerini banka şubelerinden kullanabilirler. Akbank online direkt kredi başvurusu yapmadan önce de SMS atarak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Ayrıca banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden kredi başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusunda bulunabiliryorsunuz.