Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası 36 Ay Vadeye Kadar Nakit Hazırladı! İsteyenler Kefilsiz Alacak

Akbank ve diğer bankalar ATM üzerinden ödeme yapacaklarını duyurdu 10.000 TL tutarında yapılacak olan bu ödemeler hesaplarına hemen yatacak!

Akbank ve diğer bankalar ATM üzerinden 10 bin TL'lik ödeme yapacaklarını duyurdu bu ödemeler hemen hesaplara yatacak.

Akbank ve diğer bankalar üzerinden yapılması planlanan ödemeler başladı ödemelerin hemen hesaplara yazması planlanıyor. Bankaların nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yürütmüş olduğu bu kampanyalara Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası da katılmış oldu bankaların yapmış olduğu duyurulara göre 10.000 TL nakit ödemesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verilecek. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak isterlerse hızlı bir şekilde bu üç banka üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Akbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'ndan herhangi bir hesabınız varsa banka şubesine gitmeden internet bankacılığı üzerinden nakit kredi kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesinden veya bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasından başvuruları gerçekleştirebilirler.

Yapılan bu Kredi kampanyasında en düşük ödeme 10.000 TL olarak hesaplanmıştır. ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme imkanı bulunmaktadır. 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız 24 ay vadeli bir şekilde 5000 TL'ye kadar kullanacakları ihtiyaç kredilerini ise 36 ay vadeli olarak kullanabilecekler.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız nakit kredi kullanmak istemeleri durumunda banka düşük faiz oranları ile işlem imkânı sunulmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı imkânı sunuluyor nakit ihtiyacınızı giderebilmek için SMS ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler. Nakit ihtiyaçları için cep telefonlarının SMS kısmından Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını 4425 numarasına SMS atabilirler.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL’lik nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlarımız hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurunuzun onaylanması durumunda kredileriniz hemen hesabımıza yatacaktır. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası düzenlemiş olduğu bu kampanya da özellikle banka şubeleri üzerinden kimlikle giden vatandaşlara gelir belgesi olmadan Kredi imkânı sunulmaktadır. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası Ayriyeten banka müşterisi olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi kullanmak isterlerse bankaların internet bankacılığından veya mobil uygulamaları üzerinden 5000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirler.