Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası 35 bin TL 24 ay vadeli kredi kampanyası başlattı, Tek şart başvuru yapmak. Sizlerde 35000 TL kredi almak istiyorsanız, bu 3 bankadan işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, uygun faizlerle kredileri hemen alacaklardır.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası yeni bir kredi kampanyası ile karşınızda 35000 TL ve 24 ay vadeli olarak alacağınız bu krediler de düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin kredi notunuza bakarak değerlendirme yapar ve size uygun faiz oranları ile birlikte bu kredi verilir. 3 bankanın ayrıca kredi notuna göre faiz oranı uyguladığında söylemek istiyoruz.

35 bin TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka onayı alırsanız hemen kredinizi şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden kullanabileceksiniz. İşte size kredi başvuru aşamaları ve detayları hakkında bilgiler verelim.

Akbank 35 bin TL 24 ay vadeli kredi başvurusu

35 bin TL 24 ay vade olarak kredi almak istiyorsanız, Akbank sizlere 1.77 faiz oranı ile birlikte kredi imkanı sunacaktır. Kişiye özel faiz oranı uygulayan banka, şubelerinden, internet sitesinden, Banka ATM'si ve müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan şubelere gitmeden de kredi kullanabilirler. 35 bin TL, 24 ay vadeli kredi kullandığınızda aylık ödeme taksidiniz 1876 TL olacaktır. İlk kredi taksit ödemeniz de dilerseniz 3 ay erteleme de yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 35 bin TL 24 ay vadeli kredi başvurusu

Güncel kredi kampanyalarından bir tanesini de Garanti Bankası yapmaktadır. 35 bin TL'ye kadar 1912 TL aylık ödemeli 24 ay vadeli krediyi kullanabilirsiniz. 1.91 faiz oranı ile müşterilerine bu kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine kimliğinizle gitmeniz yeterli olacaktır. 3 ay sigortası olan veya emekli olan müşteriler bu kredileri kullanabilirler. Garanti Bankası üzerinden internet bankacılığı kullanıyorsanız da şubelere gitmeden bu krediyi anında internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında hemen değerlendirme olur ve onaylanan kredi hesabınıza yatar.

İş Bankası 35 bin TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası üzerinden de 35 bin TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 35 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 24 ay vadeli kredilerde 1.50 faiz oranı ile düşük faiz oranından yararlanabilir.

Size en yakın İş Bankası şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu krediyi kullandığınızda aylık ödemeniz 1808 TL olacaktır. Diğer bankalar ile karşılaştırıldığında en düşük faiz oranının İş Bankası'n da olduğunu görebiliyoruz. Banka müşterisi olan kişilerde İş Bankası internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapabilir. İş Cep üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay olursanız krediniz hemen hesabınıza yatar. İş Bankası ayrıca yüksek limitli kredilerde ipotek karşılığında sizlere kredi alabilirsiniz.