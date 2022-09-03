Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Duyurdu! Bankaya Gelmeden Hesaplara 78000 TL Ödeme Olacak!

Akbank Garanti Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 78000 TL nakit alacak kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Bankalar üzerinden kredi alacak kişilere 78000 TL nakit almak için 24 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılmaktadır. Akbank başta olmak üzere Garanti Bankası ve iki kamu bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kullanabilecek ve bu bankalardan hemen onaylanacak kredilerde şartlara uygun olarak kredi verilecektir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru SMS ile yapılacak. SMS ile başvuru için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Başvuru yaptıktan hemen sonra sizlere 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Garanti Bankası

Garanti bankası üzerinden başvuru yaparak kredi almak için şubelere giderek kredi işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte banka şubelerine gitmende işlemlerini sadece mobil uygulama üzerinden yapacaklardır. Mobil uygulama kredisi başvurusu yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilecek ve yüksek limitli ödemeler sadece kimlikle gerçekleşecektir.

Vakıfbank ve Halkbank

Kamu bankaları da kampanya yapıyor. Emekli maaşını veya çalışma maaşını bu bankalardan alan kişilere 78000 TL kredi nakit başvurusu yapılmaktadır. Emekli maaşı alan kişilere uygun faizlerle kredi verecek olan bu iki bankadan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de destek verilmektedir. 78000 TL kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilecek ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar hemen hesaplarınıza atacaksınız.