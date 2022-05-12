Akbank faizsiz 7500 TL nakit kampanyasını Mayıs ayı için uzattı

İlk defa Akbank müşterisi olacak vatandaşlara Akbank tarafından sunulan "Hoşgeldin kredisi" adı altında 7500 TL tutarında yüzde sıfır faiz oranı ile kredi avantajı sunulacak.

Geçtiğimiz sene 5000 TL olan faizsiz kredi limiti bu sene Akbank yönetimi tarafından 7.500 TL'ye çıkarıldı. Akbank 7500 TL faizsiz kredi müracaat işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Bankalara, emekli maaşları öncesinde maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara promosyon avantajı sunarken bazı bankalar ise yeni müşterileri için özel fırsatlar sunmaktadır. Bu bankalar arasında bulunan Akbank, ilk defa AKbanklı olacak vatandaşlara 7500 TL tutarında ve 0 faiz oranı ile kredi avantajı sağlıyor. Akbank tarafından sıfır faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, nasıl müracaat işlemlerini gerçekleştirecek?

Akbank 7500 TL Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

7500 TL tutarında yüzde sıfır faiz oranı ile kredi avantajından faydalanmak amacıyla ilk defa Akbank müşterisi olmak gerekir. Diğer taraftan bu işlem, Akbank şubelerinden değil de mobil uygulama sistemi üzerinden yapılmaktadır. Yani yüzde 0 faizli krediden faydalanmak amacıyla Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza ya da mobil cihazınıza indirmeniz gerekir.

İlk defa Akbank mobil uygulamasını cep telefonuna indirdikten sonra uygulamanın açılması ile "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesinin tıklanması gerekir. Talep edilen verileri girdikten sonra devam tuşuna basmak ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlamak gerekir. Açılacak ekran üzerinden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını çekmelisiniz. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra müracaat işlemlerini görebilir ve ‘görüşmeyi başlat’ tuşuna basabilirsiniz. Görüntülü aramada görevli size kredinizin durumu ile alakalı bilgiyi sunacak.