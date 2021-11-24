Akbank Ev Hanımlarına Para Dağıtıyor, Faiz Yok, Belge Yok, Başvuru Yapmak Yetiyor. Akbank'ın yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi de ev hanımları için. Akbank ev hanımı olan kişilere 50.000 TL'ye kadar yüksek limitli ödeme yaparak rekor kırdı. Ev hanımı olan ve acil ihtiyacı olan kişiler Akbank üzerinden başvuru yaparak 50.000 TL kredi kullanabilir ve kullanmış oldukları bu krediler de 36 ay vadeye kadar taksit ödemesi yapabilirler. Para sıkıntısı çeken ev hanımları eğer daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullandıysa ve kullanmış oldukları bu ürünleri düzenli Ödemiş ve kredi notunu oluştur duysa Akbank üzerinden banka şubelerine gitmeden hemen başvuru yapabilecek.

Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada ev hanımı olan kişilerden Kredi notu en az 1400 ve üzerinde olmasını isteyecek ve ayrıca kredi verebilmesi için Akbank hesabınızın olmasını isteyecek. Akbank hesabı olan ve banka kredi notu uygun olan ev hanımı olan kişiler akbank'ın internet bankacılığı şifresi olan direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onay almış olduğu ihtiyaç kredisini banka şubelerine gitmeden hesaba yatırabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra direkt Kredi seçeneği ile girerek buradan başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca bu bankada hesapları olması durumunda internet bankacılığı üzerinden işlem yapamama durumunda SMS atarak bankadan sms kredi servisi üzerinden de ne kadar kredi onayı aldıkları da görebilirler.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. 4425 numarasını atmış olduğunuz mesai sonrasında Kredi değerlendirilmesi sizin cep telefonunuza gelecek ve onaylanan Kredi ile ne kadar faiz oranları ile işlem yapacağınız hakkında bilgiler verilecektir.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan ev hanımları sms ile onay almaları durumunda mobil uygulamaya girerek onaylı Kredi bölümünden ihtiyaç kredisi kullanabilir ve şubelere gitmeden imza atmadan bankaya gelir belgesi vermeden onaylanan ihtiyaç kredisini kullanabilir. Banka faiz oranlarında ev hanımı olan kişilerin Kredi almaları durumunda kendi kredi notuna göre faiz oranı uygulayacağı için güncel faiz oranlarını bankadan resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.