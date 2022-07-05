Akbank En Kolay Kredi İçin Düğmeye Bastı! Vatandaşların Sıkıntılarını Giderecek Kampanya Başladı.

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Akbank kolay bir şekilde onay vereceğini ve hızlı birşekilde başvuru yapacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapacağını duyurdu. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, eğer, Akbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, birden fazla başvuru yöntemleriyle birlikte hemen kimlik numarası üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirerek banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Akbank, yapmış olduğu bu duyuru sonrasında kendi internet sitesi üzerinden kredi başvuru şartları hakkında bilgiler yayınladı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunuluyor.

Akbank 1200 ve üzerinde kredi puan olan vatandaşlar ile birlikte daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumu olmayan kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlara, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerin başvurularını cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak yapabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz bu mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar, hızlı bir şekilde ne kadar olduğu, size söylenir.

Akbank kredi başvurusu, ayrıca bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapılmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu buradan yapabilir ve hızlı bir şekilde kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bankanın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarıyla birlikte aylık kredi hesaplamalarınızı kolayca yapabilirsiniz.