Akbank Emekliye Duyuru Yaptı. Emekliye Ek Promosyon Verileceğini Duyurdu

Emekli maaşı üzerinden daha önce emekli promosyon almayan kişiler, ek promosyonlara göre belirli şartlarda nakit desteği alacaklar. Akbank üzerinden verilen ve maaşını Akbank'a taşıyacak olan kişilere verilen bu kampanyalar, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşınıza göre verilecektir. Emekli arkadaşınızı da davet edeceğiniz bu işlemleri yapmak için bankaya başvuru yapabileceksiniz.

Emekli Promosyonları Nasıl Alınacak?

Emekli olan kişiler, Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak anında destek talebinde bulunabilirler. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de verilen bu haberlerde, 1.500 TL'ye kadar promosyon yapan kişilere, 150 TL ek ödeme sağlanacaktır. Bu emekli promosyonlarının sınırı yok. Arkadaşınızı getirerek emekli için promosyon alabilirsiniz.

Emekliler için ayrıca emekli maaşını Akbank'a taşıyan kişiler için ayrı kampanyalarda vardır. Bankadan EFT ve Havale işlemlerini yapmak ücretsiz olacak. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlara, ücretsiz hesap bakiye sorgulama işlemleri de verilecek. Ayrıca emekli promosyon aldıktan sonra bankadan Akbank artı para da alabileceksiniz.

Artı Para ve Kredi Fırsatı

Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşı tutarı kadar artı para da alabilecekler. Bu aldıkları para ile ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. 5.000 TL'ye kadar limitlerle verilen bu Artı Para haricinde banka kredi imkanı da sağlayacaktır. Sizlerde eğer Akbank'tan emekli maaşı alıyorsanız ve bankadan kredi kullanmak istiyorsanız, maaşınızın 30 katına kadar Akbank emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank 1.500 TL Emekli Promosyon

Akbank'ın açıklamasına göre, yeni bir bankadan emekli maaşı almak isteyenler, Akbank'a maaş taşıması yapabileceklerdir. Maaşını Akbank'tan alanlarda ek 750 TL üzerinden verilen SGK emekli promosyonu haricinde, 1.500 TL'ye kadar bu limitleri arttırarak işlem yapabileceklerdir. Akbank'ın 1.500 TL'ye kadar yapacağı bu işlemler ile birlikte, emekli maaş müşterisi olan kişiler, arkadaşlarını davet ederse, 150 TL emekli promosyonu ek alacaklar. Bunun için arkadaşınızın emekli maaşını Akbank'a taşıması gerekli.

Akbank müşterisi olan kişiler, maaşlarını bu bankadan almaları durumunda promosyon başvurusunu Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapabilecekler. 444 25 25 müşteri hizmetleri numarasını da arayarak bu konu hakkında bilgiler alabilirsiniz.