Akbank emekliye duyuru yaptı! 2750 TL şartsız verilecek dedi!

Bu Banka, Emekliye Karşılıksız 2.750 TL Verecek! Son dönemlerde enflasyon rakamlarının artış göstermesiyle beraber başta emekli vatandaşları olmak üzere asgari ücretli ile toplumun pek çok kesiminden vatandaş, geçinemez duruma geldi. Böyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde emekli vatandaşları sevindirecek haber Akbank'tan geldi.

Akbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşların maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri ile beraber 36 ay boyunca Akbank üzerinden maaş alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine 2.750 TL'ye kadar karşılıksız bir şekilde emekli promosyonu ödemesi adı altında bir ödenek sunulacak.

Emekliler, Maaşlarını Akbank'a Nasıl Taşıyabilir?

Emekli vatandaşların şu anda mevcut bankalarını bırakıp Akbank'a maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeleri için öncelikli olarak Akbank mobil bankacılık ile Akbank Direkt uygulaması üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan e-devlet uygulaması üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Akbank şubeleri aracılığı ile kimlik ibrazı neticesinde mümkündür.

Akbank Emekli Promosyonu Ödemeleri

1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara Akbank tarafından emekli promosyon ödemesi adı altında 1850 TL tutarında emekli promosyonu ödenecek,

1500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara Akbank tarafından 2.200 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak,

2500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara Akbank tarafından 2.750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.