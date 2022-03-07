Akbank Emekli Olan Kişilere Şartsız ve Kefilsiz 50.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı!

Akbank, son dakika açıklamasını emeklilere özel olarak yaptı. Son dakika kampanyası olarak duyurulan açıklamada emeklilere ayrıcalıklar tanındı. Akbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar limitlerde ihtiyaç kredisini kolayca kullanabilecektir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan vatandaşların ise banka tarafından belirtilen şartlara uygun olmaları gereklidir, bu şartlara uygunluk sağlandığı durumlarda ise bankadan istedikleri zaman kredilerini kullanabilirler. Akbank’ın sunduğu ihtiyaç kredisine başvurup işlem yapmak isteyen kişiler, eğer emekli ise emekli maaşları aracılığı ile 50.000 TL'ye kadar limitlerde kredi onayı alabileceklerdir. 50.000 TL ve de üzerinde işlem yapmak isteyen emekli vatandaşlar, maaşlarını bankaya taşımaları halinde bu kredileri kullanabileceklerdir. Akbank’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile beraber kredi almak isteyen emeklilerin kredileri bekleme olmadan banka hesaplarına yatırılacaktır.

Akbank’tan Emekli Kredisi

Akbank aracılığı ile emekli kredisini almak isteyen kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşıma işlemini gerçekleştirmeleri durumunda kredi başvurusu yapılabilecektir. 50 Bin TL kredi alındığında 36 ay vade ile kredi kullanılabilmektedir. Akbank üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyenler, ilk taksit ödemeleri dahil olmak üzere 3 ay erteleme ile toplamda 36 aylık vade ile kredi başvurularını hem banka şubelerinden yapabilirler hem de banka şubelerine başvurmadan internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için özel olarak yapılacak olan kampanyada sadece emekli vatandaşlar, sigortalı olarak çalışan kişiler de kredi kullanabileceklerdir.

SMS ile Akbank kredisine başvurusu yapmak istiyor iseniz, cep telefonlarının mesaj bölümünden mesaj gönderebilir ve hemen başvuru yapabilirsiniz. Kredi, boşluk T.C. kimlik numarasını 4425 numarasına ileterek Kredi başvurusunu yapabilirsiniz. 4425 numarasına mesaj göndererek ihtiyaç kredisine başvuracak kişiler ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli şekilde başlayabilir ve bu konuda da banka şubesi ile görüşebilir.

Akbank üzerinde hesabı olan emekliler, Akbank'ın Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisine başvuru yapabilir. Akbank direkt uygulaması için banka hesabı üzerinden internet şifresi almanız gereklidir. Akbank direkt uygulaması aracılığı ile bankacılık işlemlerini de kolayca yapabilirsiniz. Bu uygulama aracılığı ile ayrıca kredi notu hesaplama da yapılabilmektedir.