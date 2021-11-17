Akbank Duyuru Yaptı: 0.99 Faiz Oranları ile 120 Ay Vadeye Kadar Kredi Verecek

Akbank 0.99 Faiz Oranları İle Konut Kredisi Kampanyası başlattı. Akbank 0.99 Faiz oranları ile konut kredisi almak için şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Ev alma hayali olan ve ev almak için faiz oranların düşmesini bekleyenler için iyi haberlerimiz var. Akbank konut kredilerinde %0.99 faiz oranına kadar kredi faizlerini düşürdü. Eğer sizde bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız Akbank şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Akbank üzerinden konut kredisi almak istiyorsanız TC vatandaşı olmanız ve 18 yaşında büyük olup gelir belgenizin olması gerekmektedir.

Gelir belgesiz olarak konut kredisi verilmez. Gelir belgeniz ile başvuru yaptıktan sonra krediniz onay alırsa, konut kredisi ile alacağınız ev için işlemleri 7 gün içinde bitecek ve ev sahibi olacaksınız. Akbank 120 ay vadeli konut kredisi vermektedir.

Akbank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank konut kredisi başvurusu yapacaksanız banka şubelerinden bu işlemleri yapabilirsiniz. Banka şubeleri haricinde kredi başvurusu yapacağınız bir yöntem yoktur. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler konut kredisi alacakları evrakları ile birlikte bankaya gitmeleri gerekiyor. Konut kredisi başvurusu için istenilen evraklar şunlardır.

· Akbank konut kredisi başvuru formu · Kredi alacak olan kişinin kimliği · Kredi alacak olan kişi evli ise eşinin kimliği · Gelir belgeleri · İkametgah Belgeleri · Alınacak evin tapu fotokopisi · Alınacak evin tapu borcu yoktur kağıdı · Ekspertiz ücreti

Bu evraklar ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank Konut Kredisi Başvurusu

Akbank üzerinden konut kredisi alacaksanız alacağınız evin ekspertiz değerine göre işlem yapacaksınız. Sizin aldığınız fiyat üzerinden değil bankanın belirlediği ekspertiz raporu önemlidir. Bu raporun değerinin %80’ine kadar kredi verilmektedir. 200.000 TL’lik bir değerinde ev varsa 160.000 TL’sine kadar konut kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank konut kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi sonucunu genel müdürlük belirleyecektir. Bu yüzden 1 günde sonuç gelmez. Eğer kredi sonucu uzun sürdüyse bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25’i arayarak kredi başvuru sonucu öğrenme işlemlerini yapabilirsiniz. Akbank müşteri hizmetlerini aradıktan sonra konut kredisi sonucunuz olumluysa aynı gün içinde işlemleri başlatabilirsiniz