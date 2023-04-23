Akbank duyuru yapıyor! Emekli ve çalışanlara 100 bin TL ödeme kesinleşiyor! Ay sonuna kadar ödeme alın!

Akbank, emekliler ve bireysel müşteriler için uygun faizlerle yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Daha önce 30.000 TL'ye kadar düşük faizli ve gelir belgesiz kredi imkanı sağlayan banka, Mart ve nisan ayı kampanyalarını güncelledi ve nisan ayı sonuna kadar kredi başvurularını gerçekleştirecek tüm bireysel müşterilere 18 yaşından büyük olmaları durumunda gelir belgesiz olarak 100.000 TL'ye kadar kredi verileceğini açıkladı.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası, belirli şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde ödemeler verilirken, krediler belirli faiz oranları ile hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.

Ancak 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz almak isteyen vatandaşların da bazı şartları karşılamaları gerekiyor. Öncelikli olarak bankanın kredi politikalarına uygun olmak gerekiyor ve daha önce kredi kartı veya kredi gibi ürünleri kullanmış olmak da işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir.

Akbank hesabı olanlar, Akbank direkt uygulaması şifresini 444 25 25 numarasından veya en yakın Akbank şubesinden alabilirler. Uygulama şifresi aldıktan sonra, başvurularını Akbank mobil uygulaması üzerinden 7/24 yapabilirler ve onaylanan kredileri 100.000 TL'ye kadar şubelere gitmeden hesaplarına yatırarak hemen kullanabilirler.

Ancak, sorunsuz bir şekilde nakit kredi kullanmak isteyenler için de bazı şartlar mevcut. Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilmeleri için puanlarının 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank, yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara kolaylık sağlıyor ancak bu kolaylık, sorumluluk sahibi olmadan kullanıldığında finansal sorunlara yol açabilir. Kredi kullanmadan önce, geri ödeme planınızı oluşturun ve kredi ödeme durumunuzu dikkatle takip edin.