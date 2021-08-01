Akbank Duyurdu, E-Devlet Sitesi Üzerinden Başvuru Yapanlara 1750 TL Ödeme Yapacak

Akbank bugün yaptığı duyuru ile birlikte, yeni bir kampanyanın başladığını açıkladı. Resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu kredi kampanyası duyurusu ile birlikte, banka e-devlet üzerinden başvuru yapanlara, geri ödemesi olmayan 1750 TL ödeme yapacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda, nakit ödemeleri yapılacak.

Emekli olan kişilere özel olarak yapılan bu kampanya 1750 TL'ye kadar promosyon olarak verilecek. Akbank özellikle emekli müşterilerine bu kampanyayı başlattığını ve emekli maaşlarını Akbank üzerinden almaları durumunda bu nakit ödemesini geri ödeme olmadan, hibe olarak kişilerin maaş hesaplarına yatıracaklarını duyurdular. Banka üzerinden emekli maaşı alacak kişiler, 3 yıl maaşını başka bankaya taşımazsa bu parayı hemen peşin olarak alabileceklerdir.

Akbank 1750 TL Ödeme

Akbank yapmış olduğu bu kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden de duyurdu. Banka emekli olan müşterilerin maaşlarına göre 1750 TL'ye kadar emekli promosyonu verecektir. Yapılan açıklamada 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere 1250 TL, 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere 1500 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere de 1750 TL emekli promosyonu verilecektir. Akbank yaptığı bu duyuru sonrasında emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara hemen işlem yapacaktır.

EFT İşlemlerinden Ücret Alınmayacak

Akbank emekli olan kişilerin, kendi bankalarına maaş taşıması yaptıktan sonra, Akbank Direkt uygulaması üzerinden veya İnternet bankacılığı üzerinden maaş hesabından yapacakları EFT işlemlerinde sıfır ücret alınacaktır. Ayrıca Havale ve FAST işlemlerinde de Bankas ücret almayacak. Emekli maaşınızı Akbank'a taşırsanız, bu kampanyadan faydalanacaksınız.

Akbank'tan Emekliye Kampanya Bitmiyor

Akbank üzerinden emekli olan kişiler kampanyaya devam ettiklerinde ayrıca kredi ve kredi kartı gibi ürünleri de bu bankadan hemen alabileceklerdir. Akbank üzerinden emekli kredisi almak isteyenler, maaşının en az 20 katına kadar bu bankadan maaş alması durumunda 36 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir. Maaş taşıma işlemleri sonrasında alacağınız ihtiyaç kredisi ile birlikte ayrıca bankanın müşterilerine özel olarak verdiği borç kapatma kredisi de kullanabileceksiniz. Akbank emekli olan kişilere ayrıca emekli kredi kartı (aidatsız) vermektedir.