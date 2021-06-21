Akbank Duyurdu, Borcunuzu 3 Ay 6 Ay Erteleyebilirsiniz

Akbank yapmış olduğu duyuru ile birlikte, Akbank Axess kredi kartı kullanan kişilere, bu desteği vereceğini açıkladı. Akbank'ın resmi internet sitesinden de yapılan duyuru ile birlikte, Akbank Axess kredi kartı kullanan müşteriler, ödeme yapacakları zaman ekstre ertelemelerini 3 ay veya 6 ay erteleme yapabilecekler. Ayrıca banka kredi kartını kapatmak isteyen kişilere, yapılandırma yaparak 12 ay vadeye kadar tüm borcu bölebiliyor.

Akbank 6 ay vadeye kadar ekstre erteleme kampanyasını, Pandemi sebebiyle Haziran ayının sonuna kadar uzattı. Ocak ayından beri devam eden bu kampanya, tekrardan yapılarak uzatıldı. Akbank Axess kredi kartı kullanan kişiler, bu kampanyalardan yararlanabilirler.

%1.40 Faiz Oranı ile Erteleme Yapılacak

Akbank üzerinden kredi kartı ertelemesi yapacak olan kişiler, güncel olan borçlarını erteleyebileceklerdir. Daha önce bu bankadan gecikmiş borçlarınız varsa, bu borçların en az asgarisini ödedikten sonra, erteleme yapabileceksiniz. Erteleme yapacak kişilere banka 1.40 ile 1.60 faiz oranları arasında işlem yapacak. Erteleme yaptığınızda borcunuza bu faiz oranı eklenecektir.

Akbank'ın Kampanya detayları nedir?

Akbank üzerinden ekstre erteleme ile ilgili kampanya detayları da belli olmaya başladı. Son ekstre borcunuzu kapsayan bu kampana ile birlikte, yapacağınız işlemlerde borcunuza göre 1.40 ile 1.60 faiz oranları ile işlem yapacaksınız. Akbank, yapılan ekstre ödemelerinde 3 ay veya 6 ay seçenekleri sizlere sunacaktır.

Müşteriler bu işlemleri yapabilmeleri için bankanın ticari veya bireysel müşterisi olması yeterli olacaktır. Müşteri talebine dayanarak, başvuru yapılacak ekstre ertelemesinin kararını genel müdürlük verecektir. Bunun için banka şubelerine gidebilir veya 444 25 25 numarasını arayarak ekstre erteleme yapabilirsiniz.

Akbank Axess kredi kartı borç erteleme yapmak isteyenlerin, kartı açık olması gerekiyor. Blokeli olan veya kapatılan kartlar için bu ödemeler yapılmamaktadır.

Kredi Kartını Kullanmaya Devam Edilecek

Akbank kredi kartı yapılandırması yapmadıysanız, 6 ay vadeye kadar borç ertelmesi yapan kişiler, güncel limitleri kadar kredi kartını kullanmaya devam edecektir. Bu kampanyaya katılmak için son olan kredi kartı borçlarınızı hesaplatacak ve buna göre işlem yapacaksınız. Akbank borç ertelemesi her ay gelen ekstre üzerinden yapılabiliryor. 30 Haziran tarihine kadar 3 ay ve 6 ay vadeli erteleme yapılacak. Daha sonra en fazla 1 ay erteleme yapabileceksiniz. Detaylı bilgi için akbank.com adresine gidebilirsiniz.