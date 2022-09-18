Akbank duyurdu! 75000 TL üzerinde kredilerde gelir belgesi istemeyecek dendi, Son dakika...

Akbank üzerinden başlatılan kampanyadan ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Akbank 75000 TL kredi için başvuru yapacak ve bu başvuru ile birlikte kredinizi hemen hesaba atacaksınız. Nakit ihtiyacı olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte bu kredileri alacak, nakit ihtiyacı olan kişiler bu kredileri hemen hesaplarına atacak. Akbank 3 ay Ertelemeli olarak alacağınız ihtiyaç kredisi, banka kredi notuna göre hemen işlem yapacaksınız.

Akbank kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapacak. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere aynı gün içinde destek verilecek. Akbank kredi notu yüksek olan kişilere hemen aynı dakika içinde sonuç verilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere hemen ödeme verilecek. Akbank kredi kullanmak isteyen bireyler için Eylül ayı sonuna kadar devam edecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası detayları açıklandı.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere sms ile sonuç verilmektedir. Sms ile kredi alacak kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj atın. Bu şekilde yapılan kredi başvurusu hemen sonuç verilecek. SMS İLE başvuru yaptırmak istiyorsanız, şubeler giderek hemen işlem yapacaksınız. Başvurunuzu yapmak istiyorsanız ayrıca kredi notunuza göre de işlem yapılacak. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi alabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler banka hesabı olması ve hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekmektedir.