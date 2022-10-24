Akbank direkt uygulaması üzerinden 40.000 TL ödeme verildi! Bugün başladı...

Akbank yaptığı kampanyalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Nakit para olarak sizlere destek kredisi vereceğini açıkladı. Akbank hesabı olan vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartlarına ve kredi politikalarına uygun olması istenmektedir. Akbank üzerinden verilen ve sadece bireysel müşteriler için yapılan bu desteklerde, Nakit kredi alacak kişiler hemen aynı gün içinde ödeme alacaklardır. Akbank kredi başvurusu banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay verilen bir kredi kampanyası olarak geçiyor. Akbank kredi notuna göre işlem yapılacak ve bu ödemelerde kredi sizlere hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatacaktır.

Akbank kredi başvurusu...

Akbank kredi başvurusu için bankaya gitmenize gerek yok. Akbank SMS ile hemen sizlere destek verecek ve bu destek ile birlikte kredinizi hesaba atacaksınız. Akbank kredi başvurusu yapmak için başvuru ücretli mesaj atılarak yapılıyor. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere Sms ile şu şekilde onay veriliyor.

Sms ile kredi başvurusu yapmak için Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. 4425 numarasına attığınız mesaj sonrasında 5 dakika içinde sonuç gelir ve sonuca göre kredinizi kullanacaksınız. Sms ile kredi almak için onay alan vatandaşlar banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden de kredi alabilir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmak için ise banka sizlere hemen sonuç veriyor. Akbank direkt uygulaması 7 gün 24 saat sizlere hem bankacılık işlemleri için hem de kredi işlemleri için destek oluyor. Banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak, başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Onaylanan tutar ise hesaba yatacaktır.