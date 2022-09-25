Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank Duyurdu! Bu Bankalarda Hesabı Olanlar İçin 15 Gün Süre Verildi!

Akbank Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni kampanyada, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişiler için 15 gün süre verildiği resmi olarak açıklandı. 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, 45000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği ve bu süre içerisinde başvuru yapan banka müşterilerine de krediler düşük faizli ödeneceği açıklandı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması ve banka kredi politikalarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabileceği haberi geldi. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemeleri verilmektedir.

Akbank Denizbank ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için kredi başvuruları, cep telefonları üzerinden hızlı bir şekilde SMS atılarak da yapılmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için banka şubelerine gitmeden sizlere 5 dakika içerisinde hizmet verilmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebilir veya Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da 7 24 internet bankacılığı uygulaması üzerinden bireysel müşteriler için özel olarak verilen İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Denizbank, hesabı olan vatandaşlar ise mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve mobil uygulamalar üzerinden almış oldukları kredi onayı ile birlikte hesaplarına ödemeler yatırabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek yapabilmektedir. Tc kimlik numarasına gönderen vatandaşların kredi notu sorgulaması yapılacak ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılacaktır.