Akbank, Denizbank ve ING Bank 4 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyasına Başladı, Başvuru Çok Kolay, Onay Hemen!!!

Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin, hemen sonuç alıp, onay alabilmeleri için, kredi notunun uygun olması gerekiyor. Kredi sonucunuz uygun olursa, 50.000 TL’ye kadar kimlikle bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Son dönemlerde bankaların yaptıkları kredi kampanyalarından birisi de ertelemeli kredilerdir.

Ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde bankalar sizlere özel kredi kampanyaları yapmaktadır. 3 ay ertelemeli, 4 ay ertelemeli ve 6 ay ertelemeli krediler bankalar tarafından verilmektedir.

Özellikle çiftçi iseniz de bankalar sizlere özel çiftçi kredisi adı altında 1 yıl ertelemeli, 2 yıl ertelemeli kredilerde vermektedir. Kredilerde eğer bu şekilde erteleme yaparsanız, faiz oranlarında yükselme olacaktır. Yüksek faiz oranları ile bu kredileri alacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra aylık ödemelerinize bakabilir ve ne kadar ödeme yapacağınızı görebilirsiniz.

Banka kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişilerde, bu vereceğimiz bankalardan 4 ay ertelemeli olarak 50.000 TL kredi alabileceklerdir. İşte bankalar ve bu bankaların kredi başvuru aşamaları…

Akbank’tan Online 4 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Başvuru yapacak olan kişilerin, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda ve kredi sonucu uygun olması durumunda 4 ay ertelemeli olarak 50.000 TL kredi kullanabileceklerdir. Bu kişiler, bankada hesapları varsa, Akbank Direkt şifresi alarak hemen kredi kullanabilirler. Sizlerde Akbank üzerinden bu şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredilerinizi kullandıracaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin, uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. Banka ayrıca banka şubelerine giderek de sizlere kredi verecektir. Banka şubesinden kimlik ve gelir belgenizi verirseniz onay almanız durumunda bu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

Denizbank 4 Ay Ertelemeli Online Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden de 4 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Banka sizlere uygun faizlerle kredi verecektir. 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın SMS kredi sistemini kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verir. Bunun için banka SMS kredi başvuru yöntemi olan Kredim yazıp boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazın 3280’e gönderin. Bu şekilde anında kredi sonucu mesaj attığınız cep telefonuna gelecektir. Kredi onay mesajı gelirse bu onay mesajı ve kimliğinizle en yakın Denizbank şubesine giderek 36 ay vadeli ve 4 ay ertelemeli kredi kullanımı yapabileceksiniz. Başvuru için ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek, ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurabilirsiniz.

ING Bank 50000 TL ve 4 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

ING Bank üzerinden de 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemenizi 4 ay erteleyerek kredi kullanabilirsiniz. ING üzerinden verilen bu kredilerde 50 bin TL için başvuru yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz. Resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak, hemen ne kadar onay alacağınızı ve kaç faiz oranı ile kredi kullanacağınızı görebilirsiniz. Banka kredi alacak olan kişilere, kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. Ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde şubelere gitmeden 4 ay ertelemeli kredi kullanmış olursunuz. Banka 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişilere, kredi değerlendirmesi yapacaktır.