Akbank, Denizbank ve Garanti Bankası 10.000 TL Kimlikle ve Online Kredi veriyor. Uygun faizlerle bu kredileri hemen alabileceksiniz. Bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. Başvuru yaparak hemen onay alabileceksiniz. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankaların kimlikle ve ondan kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde aynı gün içerisinde para ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Akbank Denizbank ve Garanti Bankasında yeni yaptıkları bu kredi kampanyası ile birlikte on bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak, kimliğinizle banka şubelerinden internet üzerinden de online olarak kredi vermektedir.

Kredi başvurusu için yapmanız gerekenlerden bir tanesi kredi sicilimizin temiz olması ve banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Şimdi sizlere, bankaların kredi başvuru aşamaları ve şartları hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank 10.000 TL Kimlikle ve Online Kredi

Hızlı ve anında ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Akbank üzerinden kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Özellikle bu banka SMS üzerinden yaptığı kredi başvurularında, anında sizlere kredi sonucu verecektir. 44 25 numarasına mesaj atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 4425 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelir. Onaylanan kredinizi en yakın Akbank şubesinden istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bu bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden de kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun için internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına girmeniz ve buradan online ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Denizbank 10.000 TL Kimlikle ve Online Kredi

Denizbank üzerinden de on bin TL, kimlikle ve online kredi almak istiyorsanız, banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan müşterilere SMS atarak bu bankadan ilk olarak kredi onayı almaları gerekmektedir.

Denizbank, SMS kredi başvurusu için 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelir ve onaylanan kredinizi banka şubelerinden kimliğinizle kullanabilirsiniz. Aldığınız ihtiyaç kredisinde banka 36 ay vade yapar. Dilerseniz ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanız sizlere sunar. Denizbank, mobil uygulamasını kullanıyorsanız, şubelere gitmeden kredi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden, online yapabilirsiniz.

Garanti BBVA 10.000 TL Kimlikle ve Online Kredi

Garanti Bankası üzerinde bir hesabınız varsa garanti Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. 10000 TL'ye kadar verilen kredilerde, müşterilere düşük faiz oranlarıyla birlikte banka kredi onayı verirse krediniz hemen hesabınıza yatar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca banka şubelerine giderek kimliklerini verip, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka şubelerinden kredi kullanacak olan müşterilerin sigorta durumlarına ve emekli olma durumlarına bakarak, banka onay verecektir.