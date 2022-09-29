Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasında faizleri düşürdüğünü açıkladı!

Akbank, yeni yapmış olduğu kampanya duyurusuyla birlikte bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için faizleri düşürdüğünü, resmi olarak açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm bireylere 5 dakika içerisinde sonuç verilerine onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank , yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacağını ve bu kredileri hesaplarına yatırarak, vatandaşlara aynı gün içinde de Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullandıracağını açıkladı.

En düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kredi kampanyaları üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerini onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireylere tek kelimeyle de hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yapmış oldukları bu kampanyalarda belirtilen şartlara uygun olmalarıyla birlikte hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.