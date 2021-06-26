Akbank Başvuru Yapanlara 5000 TL Kredi Kartı, 10000 TL İhtiyaç Kredisi Veriyor, Yeni Başlayan Kampanya Duyuruldu

Akbank üzerinden yeni kampanya duyuruldu. Akbank yaptığı bu açıklama ile birlikte, hem kredi hem de kredi kartı vererek rekor başvuru bekliyor. Sizlerde eğer ihtiyaç durumunda kredi veya kredi kartı kullanmak istiyorsanız, Akbank üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için yapılan bu duyuruda hemen hızlı bir şekilde ne kadar onay alacağınızı görebileceksiniz. Pandemi döneminde en çok destek veren banka olan Akbank, 5000 TL kredi kartı almak isteyenlere 10000 TL kredi almak isteyenlere süper bir kampanya yaptı. Başvuru politikalarına uygun olan kişiler, onay alabileceklerdir.

Akbank Kredisi 10000 TL ve üzerinde verilecek

Akbank müşterilerine yeni kampanya duyurdu. 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak verilecek. Banka özellikle kredi notu yüksek olan kişilere bu kredi kampanyasını veriyor. Kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda, Akbank'ın verdiği yöntemler ile başvuru yapabileceklerdir

Başvuru yapmak isteyenler için ilk olarak SMS kredi kampanyasını duyuralım. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj atın. 5 dakika içinde kredilerin sonuçları mesaj attığınız cep telefonuna gelecektir. Onaylanan kredi en yakın banka şubesinden kullanılabilir.

Banka ayrıca kendi hesabı olan müşterilere internet bankacılığı üzerinden kredi onayı veriyor. Kredi alacak kişiler, bankanın belirlediği şartlar dahilinde Akbank Direkt uygulamasına girerek, kredi başvurusunu yapabileceklerdir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde, online onay alan kişiler, kredilerini hemen hesaba atabilirler. Üstelik banka yaptığı duyuruda bu kredilerin hafta sonu bile alındığını söylüyor.

Akbank 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden de kredi başvurusu alıyor. Banka bu şekilde kredi kullanan kişilere de müşteri hizmetleri üzerinden onay alırlarsa, düşük faizli kredi veriyor.

5000 TL kredi kartı başvurusu

10 bin TL ve üzerinde kredi alan müşteriler, bankanın Axess özellikli kredi kartı olan Akbank Kredi kartını alabileceklerdir. Bunun için başvuru yapacak olan kişiler, bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya banka şubesinden onaylı kredisini alırken kredi kartı başvurusu yapabilirler. Onaylanan kredi kartı da şubede basılırsa hemen verilir. Eğer şubede basılmayan kredi kartı varsa, banka sizin ev veya iş adresinize bu kredi kartını kurye ile gönderir. Akbank 5000 TL kredi kartı Axess özellikli olacak ve tüm Axess özelliklerinden faydalanabileceklerdir.