Akbank bankamatik kartı elinizde varsa 75.000 TL ödeme almak oldukça basit!

Akbank başlatmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 75.000'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank resmi internet sitesinden yapılan duyuru da 75.000 kredi kullanmak isteyen vatandaşların Akbank hesabı olması veya bankamatik kartı kullanması durumunda şubelere gitmeden de hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabileceği Haberi geldi. Akbank bu kredileri belirli şartlara uygun olan vatandaşlara vermektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşından büyük bir birey olmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Diğer bankalarda herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirerek Akbank üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Akbank 75.000 başvuru nasıl yapılır?

Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini yapabildikleri gibi ayrıca şubelere gitmeden de Bu bankanın başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına katılabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi imkânından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Akbank cep telefonu üzerinden Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 44 25 numarasına gönderen vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 4 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı da sağlanmaktadır.

Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada bankamatik kartı üzerinden onay almak isteyen kişilere Akbank direkt uygulamasını önermektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunursanız sizlere 5 dakika içerisinde işlem yapılacak ve nakit kredi imkânından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.