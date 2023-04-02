Akbank banka hesabı olan kişilere 3 gün süre verdi, bu süre içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilecek olan bir kampanya açıklandı. Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek için 3 gün süre içerisinde bu kampanyaya katılabilecek ve bankadan hemen hızlı bir şekilde ödeme alarak Onay alabileceksiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterileri Akbank direkt uygulamasını kullanarak bu bankalardan kredi kullanabilmektedir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilirken nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları durumunda hemen ödemeler hesaplara yatırılarak yapılandırılmaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan 18 yaş üzeri tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri belirli şartlar dahilinde verilecek ve nakit krediler işlem yapılarak hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşteri hizmetleri numarasını arayarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapabilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme almak istiyorlarsa Akbank şubelerine giderek de mesai saatleri içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.