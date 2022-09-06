Akbank Banka Borçlarınız İçin Kolları Sıvadı: 50 bin 100 bin Arası Borcu Olanlar Hemen Ödeme Alacak!

Akbank üzerinden banka borçlarınızın olması durumunda 50000 TL ile 100000 TL arasında 24 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu nakit İhtiyaç Kredisi kampanyası başvuruları sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde kredi vereceğini açıkladı. Akbank internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kredilerde, diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızın güncel olması istenmektedir.

Akbank üzerinden borç kapatma kredisi

Akbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin özellikle bireysel müşteri olması isteniyor. Bireysel müşteri olmanız durumunda diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız için bu banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını banka üzerinden alması isteniyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara ayrıca diğer bankadaki olan borçları haricinde kendi bankasında olan borçlarında kapatma imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte krediler, aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Akbank üzerinden, sıkıntısız bir şekilde borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size yakın olan bir Akbank şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden destek alabilirsiniz.