Akbank ay sonuna kadar 50.000 TL ve 100.000 TL arasında ödeme yapacak...

Akbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte kendi banka müşterisi olan vatandaşlar için yüksek limitli gelir belki siz de masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Akbank üzerinden sizler de Acil ihtiyacınızın olduğu zamanlarda nakit kullanabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde katılabileceksiniz. Akbank belirtiler kampanyası özellikle bireysel müşteriler ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanmak isteyen kişilere bu puanına göre kredi imkanı sağlamaktadır. Banka kredi puanı uygun olan Akbank ihtiyaç kredisi almak istiyorsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan nakit başvurusunda bulunabilir.

Akbank kredi başvurusu

50.000 TL ve 100.000 TL arasında nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm müşteriler kredi puanı uygun olması durumunda bankaya hemen aynı gün içinde kredi başvurusu yapabilir. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabilirsiniz.

SMS ile nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk TC kimlik numarası yazarak bu mesajı 44 25 numarası ihtiyaç başvurusu yapmış olacaklardır. Akbank kredi başvurusu yapacak banka ihtiyaç olarak 100 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir. Akbank 100 bin TL kredi kullanacak olan kişiler banka müşterisi olması durumunda kredi hemen alabilecek ve bu kredileri de hesaplara hemen atabilecek. 24 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz. Akbank kredi almak isteyenlere hemen sonuç verirken, bireysel müşteri olan kişilere düşük faizli nakit ödeyecek.