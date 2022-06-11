Akbank anında kredi ödemesini resmen duyurdu!

TC kimlik numarasına göre ödeme yapmak isteyenlere hemen sonuç veriliyor! Başvuru yaparak kredi ödemesi almak isteyenler, 36 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyorlar. Başvuru yapmak isteyenler, şartları merak ediyorsa, bankanın resmi internet sitesinden bu işlemleri öğrenebilirler. Akbank yaptığı bu kampanyada, kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilere 36 ay vadeye kadar ödeme yapacağı haberini verdi!

Akbank kredi başvurusu

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Çünkü banka hızlı ve anında kredi imkanı sunuyor. 10 haziran tarihinden sonra vade sayılarının değişmesi ile birlikte Akbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde limitlere göre vadeler yapılmaktadır.

50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli

50.000 TL ve 100.000 TL arasında 24 ay vadeli

100.000 TL üzeri ihtiyaç kredisinde ise 12 ay vadeli işlem yapılmaktadır.

Bu şartlara uygun olan kişiler, Akbank üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Akbank SMS ile kredi başvurusu ise şu şekilde yapılıyor.

AKBANK SMS KREDİ

Akbank üzerinden SMS ile kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atabilmeniz için Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi alacak kişiler SMS atmasına da gerek kalmayacaktır. Akbank direkt uygulamasını kullanarak kredi onayı alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar kredilerini hesaplarına atmaktadırlar. Akbank direkt uygulamasını kullanmadan SMS ile başvuru ise şu şekilde yapılıyor.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girin

KREDİ yazın boşluk bırakın

TC KİMLİK numarasını yazın

Bu Mesajı 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde akbank kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınz. Akbank direkt ve Akbank SMS ile kredi başvurusu için banka sizlere hemen sonuç vermektedir.

SMS ile onay alan kişilerin banka hesabı yoksa ne yapacak?

SMS ile onay aldıysanız en yakın Akbank şubesine giderek kredi başvurunuzu tamamlayabilir ve gelir belgesiz olarak sizlere ödenecek kredi limitini hesaba atabilirsiniz.