Akbank, müşterilerine yönelik yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında Akbank hesabı olan müşteriler, 43.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar. Başvuruları cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, bu kampanyadan faydalanarak nakit kredi kullanabilecekler.

Akbank, internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak başvurularla müşterilerine kolaylık sağlamayı hedefliyor. Başvuru kriterlerine uygun olan tüm vatandaşlar, Akbank hesabı üzerinden bu kampanyaya katılarak 43.000 TL kredi ödemesi alabilecekler.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basittir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden istenilen zaman kredi başvurusu gerçekleştirilebilir. Başvuruyu daha da kolaylaştırmak için ise cep telefonlarından SMS atarak başvuru yapmak mümkündür. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermelidir. Banka, başvurunuz sonrasında aynı gün içinde ödemenizi hesabınıza yatıracak ve 5 dakika içinde size sonuç bildirecektir.

Bu kampanya ile Akbank, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve finansal destek sağlamaya devam etmektedir. Nakit kredi kullanmak isteyen Akbank müşterileri, bu fırsatı değerlendirerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.