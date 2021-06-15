Akbank Açıkladı, 90 Gün Ödeme Yapılmayacak. Akbank yeni yaptığı kredi kampanyası ile 90 gün ödemelerin yapılmayacağını açıkladı. Akbank kredi kullanmak isteyenlere bu güzel haberi sizlere verelim.

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere yeni bir müjde haberi geldi. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin eğer kredileri, onay alırsa, 90 gün ödeme yapılmadan yani 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere, bu kredi kampanyasını hızlı bir şekilde kullandırmaktadır. Akbank, politikalarına uygun olan müşterilerini anında onay olacağı bu kredi kampanyasında en fazla da 36 ay vade ile işlem yapabileceksiniz. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Yaz aylarında tatil ihtiyacı, bayram ihtiyacı, nakit ihtiyacı olan kişiler ile birlikte evlenme durumunda olan kişiler için bankalar ihtiyaç kredileri vermektedir.

Sizlerde, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 3 ayı ertelemeli olarak bu kredilere başvuru yapabilir ve 100000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu kredi kampanyası haberiyle birlikte nasıl başvuru yapılacağını ve başvuru şartlarında yayınladı. İşte detaylar...

Şartlar Açıklandı

Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan kişilerinde şartları açıklandı. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa daha önce banka çalışması olması gerekiyor. Kredi kartı veya kredi kullanımları yaptıysanız ve bu kullanımlarda düzenli ödemeler yaptıysanız kredi notunuz yükselecektir. Kredi notu: 1100 ve üzerinde olan müşterilere Akbank kredi onayı verecektir. Bu krediyi alamayacak olan kişiler ise bankalardan dolayı icralık olan kırmızı kalem olan kişilerdir. Kara listede olan kişilere Akbank kredi vermemektedir. Sizlerde bankada şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Akbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank kredi başvurularını banka şubelerinden yapabildiğiniz gibi internet üzerinden ve mesaj atarak da yapabilirsiniz.

Akbank Kredileri Başvuruları Nasıl Yapılır?

Banka üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilere banka, çeşitli kredi başvuru yöntemleri sunmaktadır. En çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi SMS ile başvuru yöntemidir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebiliyorsunuz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına Kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına gönderebilirler. Mesaj gönderdikten sonra sizlere hemen kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Akbank, müşterisi olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden ve sms atmadan da internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabiliyorlar. Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan direkt kredi seçeneğini seçerek, ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir, hemen sonucunu öğrenebilir ve onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tüm kredilerde ilk 90 gün ödeme yapmayacaksınız. Detaylı bilgi için akbank.com adresinden veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetlerinden işlem yapabilirsiniz.