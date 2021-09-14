Akbank 6000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Bugün Hızlı Başvuru Yapan Hesabına Atacak

Akbank 6000 TL kredi kampanyası hızlı başvuru yapanlara verilecek. Akbank üzerinden 6.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman alabilecekler. 6000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde onay alacaklardır.

Akbank son zamanlarda yapmış olduğu düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte müşterilerine ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak ve toplamda ise 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredileri kampanyaları yapıyor. 6000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler de isterlerse banka şubelerine giderek isterlerse de cep telefonları üzerinden mesaj atarak kredi başvurularını yapabilecekler.

Akbank'a 6.000 TL hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 6.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankanın sms kredi servisi olan 4425 numarasına mesaj atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. 4425 numarasına mesaj atarak istediğiniz zaman hızlı bir şekilde kredi kullanabilir 36 ay vadeye kadar bu kredileri de hemen alabilirsiniz. Akbank 6000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler belirtilen şartlar dahilinde hemen bu kredileri alabilecekler.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler cep telefonunun mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazması durumunda 4425 numarasına mesaj gönderip Kredi başvurusunda bulunabiliyor. 6000 TL ve üzerinde kredi değerlendirmesi yapılacak olan Akbank kredi onayı alan kişilere en yakın banka şubesi üzerinden gelir belgesiz sadece kimlikle birlikte Kredi imkanı sunacak.

Akbank 6.000 TL'ye kadar kredi başvurusu şartları nelerdir?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde 6.000 TL'ye kadar hemen onay alıyor. Akbank 6000 TL kredi kullanmak isteyenler banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. 6000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka üzerinden kredi notunu uzun en az 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de Akbank müşterilerine Kredi imkanı tanırken diğer bankadaki ödeme performanslarına bakarak onay verecektir. Diğer bankalar üzerinde kredi ve kredi kartı borçlarımız da herhangi bir gecikme varsa yapmış olduğunuz kredi başvurusu maalesef olumsuz sonuçlanacaktır.