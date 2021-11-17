Akbank 50.000 TL 0.75 Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Açıklandı

Akbank 50 BİN TL tutarlı ihtiyaç kredisini uygulamaya koyuyor. Sizlerde bu kampanyadan faydalanabilir ve ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz..

Akbank’tan %0,75 Faizli Kredi İmkânı!

Akbank yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek 50 BİN TL tutarlı ihtiyaç kredisi kampanyasını uygulamaya koyuyor. Sizlerde bu kampanya ile ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz. Talep edilecek kredi için faiz oranı ise %0,75 oranında uygulanacak..

Özel banka olarak hizmet veren Akbank 50 BİN TL tutarlı, %0,75 faiz oranıyla kredi imkânı veriyor. Akbank yeni bir kampanyaya imza atarak 50.000 TL tutarlı ve %0,75 gibi düşük faiz oranlı kredi imkânını müşterilerine sunarak nefes almalarına destek oluyor..

Akbank, yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güvenilirliğimiz ile tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer yaratmak adına; "Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza yönelik %0,75 Düşük Faiz oranı ile 50 BİN TL Kredi Desteğini müşterilerimizin hizmetine misyonumuz gereği sunuyor olmak ve müşterilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla, geleceğin bankacılık anlayışını destekleyen yenilikçi uygulamalarımızın en başında yer almaktadır..

Akbank yaptığı duyuruyla birlikte ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen kişiler için hemen onay sunmaktadır. İhtiyaç kredisi olarak ön plana çıkan bu kredi 36 ay vade yerine 24 ay vade uygulaması ile düşük faiz oranlı olarak krediden faydalanalabileceklerdir. Kredi şartlarını yerine getiren vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, yüksek kredi limiti elde edebilirler. Yüksek limitli kredi imkânı ile tüm borçların kapatılmasıda mümkün olacaktır..

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından uygulamaya koyulan 50 BİN TL tutarlı ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın en yakın Akbank şubesine uğrayarak veya bankanın internet sitesini kullanarak taleplerini gerçekleştirebileceklerdir. İhtiyaç kredisi için ATM üzerinden başvurular kabul edilmekle birlikte başvuru sonucunda onay alınan kredi tutarı banka hesaplarına hemen aktarılacaktır.

Emekli vatandaşlar tarafından en çok talep gören banka olan Akbank uygulamaya koyduğu 50.000 TL lik kredi kullanımında ertelemesiz 24 ay vade ile ödeyebileceklerdir.

Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka olan Akbank tarafından uygulamaya koyulan mobil bankacılık uygulaması ile müşterilerimiz ve müşterimiz olmak isteyen vatandaşlarımız şubeye gitmeden masrafsız ve belgesiz bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Güncel faiz oranlarımız ve kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için müşteri hizmetlerinden bilgi alınabilir. Ayrıca bankanın internet sitesi ziyaret edilerek gerekli olan bilgilere ulaşılabilir. Tüm açıklamalar sitemizde de yer almaktadır.