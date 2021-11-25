Akbank 2022 Yılı İçin Plan Yaptı, Akbank Müşterisi Olan Kişiler 90 Gün Ödeyemeyeceği Nakit Kampanyası Başlattı

Akbank Son zamanlarda para ihtiyacı olan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. 2022 yılı için hazırlanan yeni Kredi paketinde Akbank 100.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kendi banka müşterisi olan kişilere hesabına para aktaracak. Akbank yapmış olduğum bu kampanya ile birlikte başvuru yapan kişilerin başvurularını aldıktan ve kredi onayı verdikten sonra ilk ödemelerini 2022 yılı içinde yapmalarını sağlayacak. Almış olduğunuz Kredi limiti ilk taksit ödemesi ne 90 gün kadar erteleyecek biz bu Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız akbank'ın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarımız uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişiler için hazırladığımız bu haberimizde akbank'ın yapmış olduğu duyuru hakkında bilgiler vereceğiz...

Sms ile başvuru alınacak

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atacak ve akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya oturdukları yerden katılacaklar. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak 4425 numarasına mesaj gönderebilirler. Göndereceğiniz mesaj bankaya ulaştıktan sonra 5 dakika içerisinde sizlerin Kredi değerlendirilmesi göndermiş olduğunuz kimlik numaranızı üzerinden yapılacak ve sizlere hemen sonuç cep telefonunuza gönderilecek olan mesaj ile belirlenecektir.

SMS ile kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alan vatandaşlar banka müşterisi olması durumunda Akbank internet bankacılığına girerek buradan şubelere gitmeden hesabına para aktarabilecek. Dijital bankacılıkta en çok tercih edilen bankalardan bir tanesi olan Akbank kendi uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç sahiplerine kredi başvurusu imkanı sunuyor.

düşük faiz oranları ile alacağınız ihtiyaç kredisini kampanyasına katılmak istiyorsanız akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve yeni resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada Kredi alacak olan vatandaşların emekli çalışan ve devlet memuru olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak 100.000 TL kullanılacaktır. 50.000 TL üzerinde kredi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeye kadar işlem yaparken 50.000 TL Kredi kullandığınızda ise banka 36 ay vade ile işlem yapacaktır.