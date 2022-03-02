Akbank 20 Bin TL Nakit Veriyor! Sizde Anında Bu Ödemeden Faydalanın

En çok işlem gerçekleştirilen bankalardan olan Akbank belirli süreçlerde müşterilerine çok cazip kredi kampanyaları sunuyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Nakit ihtiyacı olan müşterilerin her zaman için ilk tercihleri bankalar oluyor. Akbank, ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen müşterilere 20 bin TL'ye kadar olan limitlerde hızlı bir biçimde kredi vereceği duyuruldu. Nakit ihtiyaçlarının bulunması durumunda Akbank üzerinden başvuruda bulunarak 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi çekmek mümkün. Akbank, kredi kampanyasını resmi internet adresi üzerinden açıkladı.

Akbank 20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ayrıntıları

Akbank, kredi kampanyasına yönelik ayrıntıları vatandaşlara duyurdu. Bu kampanya duyurusu ile başvuruda bulunan müşterilere gelir belgesi koşulu olmaksızın 20 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağını duyurdu. Sigortalı olarak çalışma hayatında bulunan, emekli ya da devlet memuru olarak çalışan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekleri bu özel kredi kampanasında aynı zamanda, esnaf ve çiftçi vatandaşların da, ticari tüketici kredisi biçiminde başvuru işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.

20 Bin TL'ye kadar çekilebilen bu ihtiyaç kredilerinde banka başvuruda bulunan müşterilere, 36 ay vade ile kredi ödeme planı düzenlerken, ilk taksit ödemesi de 2 ay veya 3 ay ertelemeli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler, bankanın kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Akbank üzerinden işlem gerçekleştirerek, kredilerini anında çekebilecekler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, müşteri hizmetlerini arayarak, mobil bankacılığa giriş yaparak, Akbank resmi internet adresi üzerinden ya da bizzat en yakın Akbank şubesine giderek başvuru işlemlerini yapabilecekler. Bu başvuru için sadece kimlik belgeniz ile bireysel müşteri temsilcisine giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Akbank müşterilerine özellikle de koronavirüs salgınının devam ettiği bu süreçte, ekonominin olumsuz etkilenmesi sebebiyle vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarında onlara cazip kredi fırsatları sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Krediye yönelik ayrıntıları resmi internet adresi üzerinden kullanmak isteyen müşterilerine duyurdu. Sizlerde Akbank tarafından sunulan bu kredi kampanyasına başvuru yapabilir, anında onay alabilir ve krediyi kullanmaya başlayabilirsiniz.