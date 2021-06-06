Akbank 1000 TL Hediye Kampanyasını Duyurdu. Kredi Kartı Olanlara Anında Verilecek

Akbank, yeni normalleşme süresi boyunca yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Banka tarafından yapılan açıklamalarda, kredi kartı kullanımı yapıldığı zaman yapılan alışverişlere %2 ve üzerinde chip para verilecek. Aylık 100 TL ve 1000 TL arasında değişecek olan bu chip-para size hediye olarak yatacak. Müşteriler bu kampanyayı merak etmektedir. Kampanya 2021 yılının sonunda kadar devam edecek. Akbank Axess kredi kartı olan müşteriler bu kampanyadan yararlanacaklar. İşte detaylar...

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bu kampanyanın duyurusu ile birlikte kredi kartı olan kişiler yaptıkları alışverişlerden kazanacakları chip paraları daha sonraki alışverişlerinde kullanabileceklerdir. Bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, Akbank Direkt Mobile uygulamasına girerek veya Axess, mobil uygulamasına girerek buradaki Kampanyalar bölümünden, Hemen Katıl butonuna tıklamanız gerekiyor.

Kampanya Detayları Nedir?

Akbank'ın yapmış olduğu kredi kartı kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, ilk harcamayı yapmadan önce asıl kart sahibinin Akbank mobil uygulaması üzerinden veya Axess kredi kartın mobil uygulaması üzerinden, Hemen Katıl butonuna tıklaması gerekiyor. Eğer yaptığınız alışveriş sonrasında bu işlemleri yaparsanız yaptığınız alışveriş geçersiz olacak ve bir sonraki alışverişinizde puan kazanacaksınız. Axess, mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapabileceksiniz kampanyanın profil alanındaki kampanyalarımız başlığının altına bakarak buradaki katıldığınız kampanyaları görebilirsiniz. Kayıt oldunuz gibi bir ibare varsa yapacağınız bundan sonraki alışverişlerde Axess Chip para kazanacaksınız.

Kampanyalarda sadece tek bir müşteri katılım yapacaktır. Tek kart üzerinden yapılan bu işlemlerde aylık en fazla 100 TL kazanacaksınız. Aylık olarak chip paralarınızı biriktirebilir ve ne kadar chip paranızın olduğunu görebilirsiniz.

Akbank Axess Kredi Kartı Olmayanlarda Katılabilecek

Daha önceden, Akbank Axess kredi kartı olmayan kişiler kredi kart başvurusu yaptıktan sonra, kredi kartı onaylanırsa, Axess, mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak, hemen internet üzerinden katılabilirler. Kampanyaya katılmak için girdiğiniz mobil uygulama üzerinden, Hemen Katıl butonuna tıkladıktan sonra, Kampanyalar bölümünden kampanyaya katılıp katılmadığınızı onaylandığını görebiliyorsunuz. Kampanyaya katıldıktan sonra yapacağınız alışverişlerde puan kazanmaya başlayacaksınız. Özellikle Akbank'ın anlaşmalı olduğu mağazalar üzerinden yapacağınız alışverişlerde daha yüksek puanlar kazanırsınız. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz. Akbank yaptığı bu kampanyalarda değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. Kampanyaya katılmadan önce lütfen kampanyanın son güncel halini teyit ediniz.