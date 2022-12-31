Akbank 1 Ocak tarihi itibarı ile ay sonuna kadar 50.000 TL gelir belgesi Ödeme yapacak...

Akbank yeni yapmış olduğu kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecek. 1 Ocak tarihiyle birlikte Ocak ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sağlayacak olan Akbank Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulama aracılığı ile birlikte ve Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi ödemesi vermektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek Kredi notunuza göre uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabilecek ve bireysel ihtiyaç kredileri t.c kimlik numaraları sorgulamaları sonrasında kendi hesaplarına yatırılabilecektir.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurularında direkt uygulaması üzerinden yapmış oldukları tüm işlemlerde nakit kredi kullanabilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceklerdir.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde cep telefonları üzerinden SMS atarak da ne kadar onay aldıkları belli oluyor. Akbank SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgiler mesaj olarak gönderilmektedir.