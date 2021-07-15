Akbank 0.99 Faiz Oranlarıyla, Yılın Son Kredi Kampanyasını Duyurdu! Başvurular Online, SMS ve Bankadan Yapılacak

Kredi kampanyası olarak son dakika haberi yayınlandı. Uygun faiz oranları ile birlikte, sizlere hemen kredi onayı verecek olan Akbank, bazı şartlara uygun ve kredi notu yüksek kişilere 0.99 üzerinden faizle kredi kullandıracak. Kredi başvuruları SMS ile yapılacak. Banka şubesine gitmeden hemen sonucu alabileceksiniz. Bunun için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. 5 dakika da kredi sonucu size gelsin.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu, 100.000 TL'ye kadar yapılmaktadır. Bu kampanya üzerinde yapacağınız Kredi başvurusunda bankanın şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabileceksiniz. Akbank özellikle kredi notu yüksek olan müşterilere, 36 ay vadeye kadar bu kredileri onay vermektedir. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu krediler de başvuru yapacak olan müşteriler kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanacaktır. Eğer daha önce bu banka üzerinden bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız banka sizlere hemen onay vermektedir.

Akbank Yılın en büyük kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

2021 yılı bitmeden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar Akbank üzerinden istedikleri ihtiyaçlara göre kredi alabilirler. Banka 100 bin TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlıyor.

100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar hemen 3 ay ertelemeli bu kredileri kullanabilmeleri için başvuru yapması gerekmektedir. Kredi başvurusu banka şubelerinden internet sitesinden internet bankacılığından ve müşteri hizmetlerinden yapılmaktadır.

Ayrıca size yakın Akbank ATM'si varsa da buradan da kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Akbank kredi başvurusunu banka şubelerinden yapacak olan müşteriler bankaya giderken kimlik ve gelir belgelerini götürmeleri ve ayrıca şahsen kendileri kredi başvurularını yapmaları gerekiyor. Akbank kredi başvurusu banka şubesinden yapıldığı zaman banka bireysel müşteri temsilcisi kredinizi hemen değerlendirilecek ve anında size sonucunu söyleyecektir. Kredi notunuz ve banka sicilini uygun olması durumunda kredi onayı alabilir ve 100 bin TL'ye kadar kredinizi tek bir imza atarak hemen kullanabilirsiniz. Alacağınız 100.000 TL kredi de en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz. Bu yüzden 36 ay vade yaptığınızda ödeyebilecek güçlü bir gelir durumunuzun da olması gerekiyor. Eğer yüksek limitli kredi onayı alamadıysanız bankaya bir kefil vererek bu şekilde de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank 100.000 TL kredi Online olarak alınır mı?

Akbank üzerinden 100 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler Online olarak Kredi başvurularını yapmaları için bankada bir hesabı olması gerekiyor. Hesabınızın üzerine banka sizlere bir internet bankacılığı şifresi verecek ve bu şifreye göre kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler online olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir.

Akbank Direkt uygulamasına giren müşteriler 100 bin TL'ye kadar kredilerine onay aldıklarında şubelere gitmeden hemen kredilerine hesaplarına atabilmektedir. Bu kredi iyi müşteri grubunda olan kişilere ve daha önce bu bankadan kredi kullanmış kişilere daha kolay olarak onay vermektedir. Aldığınız kredilerde daha düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.