Akbank 0.99 Faiz Oranları ile İlk Müşterisine Hoş Geldin Diyecek! 10.000 TL Hesaba Yatıracak! Başvuru Yapmak Yeter

Akbank 0.99 Faiz Oranları ile İlk Müşterisine Hoş Geldin Diyecek! 10.000 TL Hesaba Yatıracak! Başvuru Yapmak Yeterli olacak. Akbank kampanyayı duyurdu! Akbank üzerinden 0.99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli 10000 TL hesabına yatırabilecek.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ilk defa bu banka üzerinden hesap açarsa kredi başvurusu yaparsam, kredi kullanabilecek. 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanda sunulacak. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar, emekli olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor.

Akbank Nakit Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak, başvurularını gerçekleştirebilir, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Akbank üzerinden yapacakları kredi başvurularında hızlı bir şekilde sonuç alabilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, SMS ile başvuru yapacak olan kişiler kredi ve kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermeleri durumunda bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır.

Akbank ayrıca SMS haricinde kendi internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan müşteriler, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek, kredi onayı almaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden şubelere gitmeden kendi hesabına ödeme yapabilir. 36 ay vadeye kadar alınacak olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır. Akbank, kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandı raca için kişiler başvuru yaptıktan sonra faiz oranlarını öğrenebilir.