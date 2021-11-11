Akbank 0.49 faiz oranları ile kredi verecek mi? Akbank duyuru yaptı

Akbank son zamanlarda uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları ile müşterilerine kredi desteği veren bankaların başında gelmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 049 faiz oranları ile şu anda bankadan herhangi bir kampanyası bulunmamaktadır. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte Akbank üzerinden 0 49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankadan şu an için bu düşük faizlerle ihtiyaç kredisi kampanyası yapmadığı duyuruldu. Banka kendi Bankasından maaş olan ve hesabı olan müşterilere düşük faizli olarak ihtiyaç kredisi kampanyası yaptığını ve kolay bir şekilde onay verildiğinde altını çizdi.

Akbank SMS atarak hemen kredi onayı alabiliyorsunuz

Akbank üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atarak hemen 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi t.c. kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Mesaj göndereyim sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatar. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapan kişiler eğer gelir belgesiz kredi onayı aldıysa en yakın Akbank şubesine giderek sadece kimlik ile birlikte Kredi başvurusunu bitirebilir ve kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

Akbank 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu krediler de 36 ay vade ile kredi kullandırırken, Yeni yasa gereği 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilecektir.

Akbank SMS kredi haricinde kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu imkanı sunuyor. Akbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Akbank mobil uygulamasından kullanacağınız krediyi 7gün 24saat hesaba yatabilen bir kredidir.