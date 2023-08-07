Akaryakıt fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, merak edilen konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, farklı değişkenlerden etkileniyor. Döviz kurunun yüksek seyretmesi, bu noktada etkili oluyor. Dolarda meydana gelen artış, fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Akaryakıt fiyatlarının artmasının bir diğer nedeni de OPEC ülkelerinin arz kısıtlama kararları oluyor. Arz kısıtlama kararı alan ülkeler arasında Cezayir ve Suudi Arabistan bulunuyor. Cezayir, günlük 20 bin varil olacak şekilde arz kısıtlaması yapmıştı. Suudi Arabistan ise günlük bir milyon varil olacak şekilde arz kısıtlamasına gitti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,04 TL

Motorin 36,39 TL

LPG 15,93 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,08 TL

Motorin 36,39 TL

LPG 16,38 TL

Ankara’da 7 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,58 TL

Motorin 36,96 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 7 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,64 TL

Motorin 37,08 TL

LPG 16,02 TL

BRENT PETROLDEKİ ARTIŞ, AKARYAKIT ZAMMINA NEDEN OLUR MU?

OPEC ülkelerinin arz kısıtlama kararları nedeniyle brent petrol fiyatlarında artış söz konusu oluyor. Brent petrol fiyatı 86,19 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu tutarın daha da artması halinde akaryakıt fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Akaryakıtta meydana gelen artış, araç sahiplerini olumsuz etkiliyor. Araç sahiplerinin masrafları hem akaryakıt cephesinde hem de diğer masraflar yönüyle artıyor. Toplu taşıma araçlarının fiyatı da son zamanlarda ciddi anlamda artıyor. Belediye otobüsleri, minibüsler, taksiler yüksek tutardan hizmet veriyor. Bu nedenle ulaşım, her anlamda maliyetli hale geliyor.

Akaryakıt fiyatlarının artması, ürün ve hizmetler için de fiyat artışı anlamına geliyor. Araç sahipleri, fiyat artışlarını yakından takip ediyor. Fiyat artışlarının hemen pompa fiyatlarına yansımamasını fırsat bilen araç sahipleri, uygun fiyattan alım yapma fırsatını yakalıyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının düşmesini istiyor.