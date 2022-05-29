Akaryakıta Zam! Yeni benzin ve Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? Petrol fiyatlarının artış göstermesi ile dolar kurunda meydana gelen hareketlilik sonrasında akaryakıta bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren benzin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş, motorunun litre fiyatı 1 lira 38 kuruş oranında arttı. İşte yeni zamlar sonrasında akaryakıt zamları ile alakalı bilgiler ve çok daha fazlası haberimizde...

Brent petrol fiyatları ile döviz kurunda meydana gelen değişiklik, akaryakıt fiyatlarını etkilenmeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş oranında artarken, motorunin litre fiyatı 1 lira 38 kuruş arttı.

İşte İl İl Yeni Akaryakıt fiyatları

Yapılan son zammın sonrasında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 2.86 TL'den 24.31 TL'ye çıkarken; Ankara ve İzmir'de ise 22.97 TL'den 24.42'ye çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.09'dan 23.47 ve Ankara'da ise 22.18.19'dan 23.56'ya; İzmir'de ise 22.19 TL'den 23.57 TL'ye çıktı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, ülkemizin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurunda meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurularak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Bu yapılan hesaplanma neticesinde dağıtım firmaları tarafından uygulanmakta olan fiyatlar, rekabet ile serbestliği sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Böylece akaryakıta yapılan son zamanlarda sonra gece yarısından itibaren istasyonlarda zamlı rakamlar uygulanacak.