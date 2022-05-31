Akaryakıta dev zam! 1 Haziran Benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıta dev zam! 1 Haziran tarihinde itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Benzin ve motorine gelen zam sonrası vatandaşlar büyük tepkiler gösteriiyor. İşte 1 Haziran Akaryakıt zamları!

Son Dakika Akaryakıta dev zam!

Son Dakika 1 Haziran gecesinden geçerli olmak üzere motorina 1.14 TL, Benzine 1.10 TL zam geldi. Araç sahiplerini kısa sürede isyan noktasına getirilen zamlar 1 Haziran 2022 çarşamba gecesi itibariyle geçerli olacak!

Benzin ne kadar oldu?

Gelen Zamlar sonrası 1 Haziran 2022 çarşamba günü İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,42 TL , İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,57 TL olacak.

Brent Petrol fiyatları ne durumda?

Akaryakıta gelen zamların en büyük tetikçisi olan brent petrol fiyatı 107 ve 109 TL arasında olması ardından 114 TL yükseldi. 1 Haziran akaryakıt zamlarında en çok brent petrolün ani artışı sebep oluyor.