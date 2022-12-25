Akaryakıt Zamları ve İndirimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Akaryakıta bir gün zam geliyorsa iki gün sonra indirim geliyor. Bir baktığınızda zam bir baktığınızda indirim gelmesi resmen borsayı anımsatıyor. Vatandaşlara iki üç güne bir alım fırsatı veren hükümet resmen borsa oynar gibi herkese indirim günlerini takip ettiriyor. Bugün benzin alanlar yarın indirim olacak diye fazla benzin alamıyorlar.

Örneğin depoyu doldurdunuz yarın 1 liralık indirim geliyor ve direkt olarak 500 yüzlerce lira zarar ediyorsunuz. Bu gidişata bir dur demeye hazırlanan hükümet artık benzine ve elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Vatandaş her ne kadar inanamasa da inanmak istiyor.

Brent ham petrolü 82 dolar aralığında işlem görürken, benzin fiyatları Cuma gününe göre 67 sent arttı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki petrol stokları beklenenden fazla düşerek petrol fiyatlarını yükseltti.

ABD Enerji Bilgi İdaresi, yurt içi ticari ham petrol depolarının geçen cumaya oranla yaklaşık 5,9 milyon varil düşüşle 418,2 milyon varile düştüğünü bildirdi. Piyasadan 167 bin varillik stok çıkışı bekleniyor.

Düşük stoklar, fiyatları destekleyen talebin yüksek görünmesini sağlar. Bu yüzden fiyatların inmesi bekleniyor.

Güncel olarak motorin fiyatı: 22,03 Güncel olarak benzin fiyatı: 17,92 TL den satılıyor. Bir zamanlar benzin pahalıyken şimdi benzin ucuzladı. Motorin benzinden daha pahalı olduğu ilk dönemini yaşıyor. Benzinli arabadan kaçınanlar şuan benzinli arabaya yöneldi.