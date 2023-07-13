Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamalar, akaryakıt ürünlerine ve alkollü içecekler ile tütün ürünlerine yönelik vergi artışı ihtimalini gündeme getirdi. Bingöl, yayınladığı yazıda "Turpun Büyüğü Heybede!" başlığıyla, akaryakıt ürünlerinde pompaya yansıyacak vergi artışının 6 ila 8 lira arasında olabileceğini belirtti. Ayrıca, alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV artışı olabileceğine dikkat çekti.

Bingöl'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekildedir: Akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarının Cumhurbaşkanına verilen yetki doğrultusunda artırılabileceği, 2023 yılı bütçesinde yer alan ÖTV hedefinin üzerine %60 ÖTV tahsilat ilavesi yapıldığı, bu tahsilatın en az ikiyle çarpılarak ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerektiği, bu durumun akaryakıt ürünlerinde en büyük artışı beraberinde getireceği ve 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına maktu ÖTV tutarının yıl sonuna kadar yaklaşık 5 lira artarak 7,5-8 lira seviyesine çıkabileceği şeklinde öngörülerde bulunulmuştur.

Ayrıca, Bingöl, alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV artışı yapılması ihtimaline değinerek, 306 milyar liralık ilave ÖTV hedefinin tutturulması için alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki ÖTV artışlarının ikinci en önemli kaynak olabileceğini belirtmiştir. Alkollü ürünler üzerindeki ÖTV artışının mali boyutunun yanı sıra farklı boyutlarıyla da dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Bu açıklamalar, vergi politikaları ve ekonomik gelişmeleri takip eden kişiler için önem arz etmektedir. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün yaptığı bu değerlendirmeler, vergi düzenlemeleri ve fiyatlar üzerinde etkili olabilecek potansiyel değişikliklere işaret etmektedir. Ancak, vergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konularında resmi açıklamalar ve yetkililerin kararları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, güncel bilgilere ve resmi kaynaklara başvurmak önemlidir.