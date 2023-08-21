Akaryakıta neredeyse her hafta zam geliyor. Seçim sürecinden sonra hız kazanan zamlar, araç kullanmayı daha maliyetli hale getiriyor. Yapılan zamlardan tek etkilenen araç sahipleri olmuyor. Ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyan zamlar pahalılığı artırıyor. Vatandaşlar, fiyatların daha da artmasından endişe duymaya başladı. Bu endişeleri artıran açıklama ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan geldi.

Akın, benzin ve motorinin litre fiyatının 50 TL seviyesine çıkacağını söyledi. Akın, seçim sürecindeki fiyatlarla mevcut fiyatları karşılaştırdı. Aynı zamanda akaryakıt zamlarının ürün ve hizmet fiyatlarını nasıl artırdığından da bahsetti.

19 TL 81 KURUŞTAN 38 TL’YE ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim sürecinde benzin fiyatının 19 TL 81 kuruş olduğunu söyledi. Akın, motorinin fiyatını ise 18 TL 58 kuruş olarak açıkladı. Akın, mevcut fiyatların seçim süreci ile kıyaslandığında iki katına ulaştığını belirtti. Zamların devam etmesi halinde benzin ve motorinin 50 TL’yi geçeceğini de dile getirdi.

Akın, akaryakıtta meydana gelen zamların çarşı ve pazara da zam olarak yansıdığını söyledi. Bu durumun enflasyonu da artacağını belirtti.

11,65 TL DAHA ZAM YAPILIRSA BENZİN 50 TL OLACAK

Mevcut fiyatlar incelendiğinde 50 TL seviyesinin çok da uzak olmadığı anlaşılıyor. 11,65 TL tutarında bir zam ile benzin fiyatı 50 TL seviyesine ulaşacak.

Motorine yapılacak 12,47 TL zam ile fiyat 50 TL olacak. Benzin ve motorin için 50 TL seviyesi öngörülürken LPG’nin de 35 TL olacağı tahmin ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

- İstanbul Anadolu Yakası benzin 37,66 TL

- İstanbul Anadolu Yakası motorin 36,80 TL

- İstanbul Avrupa Yakası benzin 37,71 TL

- İstanbul Avrupa Yakası motorin 36,84 TL

- Ankara benzin 38,24 TL

- Ankara motorin 37,37 TL

- İzmir benzin 38,30 TL

- İzmir motorin 37,49 TL