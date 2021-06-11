Akademisyenlerle Müsilaj Toplantısı Yapıldı! Rapor Erdoğan'a Sunuldu

Marmara Denizi'nde son zamanlarda görülen müsilaj meselesinin çözümü adına Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımı ile düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yaptı. Çözüm bulmak adına gerçekleşen toplantıda akademisyenlerin hazırlamış olduğu bilimsel rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu ve konu hakkında görüşler belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası konusunun çözümü için bu konu üzerinde çalışan bilim insanlarını kabul etti. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve çözüm bulmaya yönelik bilimsel yöntemler değerlendirildi. Oldukça önemli olan bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu başkanı Yekta Saraç liderliğindeki uzman akademik heyetin deniz salyası konusundaki bilimsel araştırmaları ve çözüm önerilerini teker teker dinledi ve öneriler masaya yatırıldı.

Erdoğan, yapmış olduğu konuşmada hükümet adına son günlerde Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj problemini ilk anı itibarı ile yakın bir şekilde takibe aldıklarını ifade etti. Denizde meydana gelen gelişmeler mercek altına alındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karada da tüm atık su ve katı atık tesislerinde yapılan denetimlere hız verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce kurum temsilcilerinin, bilim insanlarının, belediye yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile geniş kapsamlı bir istişare toplantısının Kocaeli'nde düzenlendiğini söyledi. Vatandaş ile Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nın paylaşıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra, deniz temizliği ile ilgili olarak genelgenin Marmara'daki illere gönderildiği belirtildi. Birçok farklı bölgede karadan ve denizden Salı günü itibariyle temizlik çalışmalarına başlanıldığı bilgisi açıklandı.

Erdoğan'ı konu hakkında Yükseköğretim Kurulu liderliğinde yapılacak katkıların var olan sorunun çözümü konusunda büyük bir önem taşıdığına inandığını belirtti. Denizlerdeki kirliliği ve müsilaj meselesini ortadan kaldırmak adına bilim insanlarının ve bilimin önerilerinin kendilerine yol gösterici olacağını da söyledi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda müsilaj problemi ve çözümü üzerine uzman akademik heyet tarafından oluşturulan bilimsel değerlendirme raporunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi.