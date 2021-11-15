AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Helalleşme” Mesajına Cevap!

Partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ardından önemli ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemde yer aldı. Çelik, yapmış olduğu konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajı ile ilgili bazı ifadeler kullanan Çelik, adından söz ettirdi.

Yapılan darbelere destekte bulunarak açık beyanlar ile Türkiye’ye yaşatılmış acılar ile nasıl helalleşecektir, şeklinde açıklamalar gerçekleştiren AK Parti Sözcüsü Çelik, dikkatleri üzerinde topladı.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın Genel Merkez'de başka bir göreve geçmesi hakkında da merak edilenlere yanıt veren Çelik, söz konusu olayın kendi iradesi ile gerçekleştiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde İsmet Yılmaz Bey’in isminin öne çıktığını açıklayan Çelik, asıl takdir makamının grup olduğunu da aktardı. Konu hakkında kararı milletvekillerinin vereceğini ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Paris’te yapılan Libya toplantısı hakkında da açıklamalar gerçekleştiren Çelik, bölgede barışın sağlanmasının Libya halkı tarafından olması gerektiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekme çağrısının skandal olduğu belirtildi. Türkiye’nin eğitim amacı ile orada olduğunu aktaran Çelik, açıklaması ile isminden söz ettirdi.

HP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun helalleşme çıkışı hakkında da konulan Ömer Çelik, birinin helalleşme dediği zaman saygı duyulması gerektiğini söyledi. Fakat bunun altını nasıl dolduracaksınız şeklinde de soru soran Çelik, helalleşme ile ilgili konuşanların kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında buna karşı çıkmadıklarını dile getirdi.

Ayrıca, İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfrüne tepki göstermeyi de ihmal etmeyen Ömer Çelik, konu hakkında konuştu. Konu ile ilgili olarak hakareti eden kişinin bile önce inkar ettiğini sonra da özür dilediğini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bunun bir provokasyon olduğunu belirttiğini açıklayan Çelik, nasıl olduğunu ise açıklayamadığını ifade etti.