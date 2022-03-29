AK Parti Kurmaylarından Numan Kurtulmuş'tan Son Dakika EYT ve Asgari Ücret Açıklaması! 

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya devam ediyor. diğer taraftan son dakika açıklaması ise AK Parti kurmaylarından Numan Kurtulmuş tarafından geldi. Asgari ücrete haziran ayı içerisinde zam yapılacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında…

Son dönemlerde enflasyon rakamlarında meydana gelen gelişmeler Asgari ücretin milyonlarca vatandaşımız geçen problemlerini artırırken 2022 yılbaşında gerçekleştirilen büyük zammı da böylelikle eritmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan rekor zam oranı ile Ocak 2022 den itibaren geçerli olmak kaydıyla 2022 Asgari ücret net 4253 TL'ye çıkarılmıştı. Yapılan bu iyileştirmeye rağmen art arda adamlarını gelmesi ile beraber asgari ücretinin tamamının artık neredeyse eridiğini söylememiz abartılı olmayacak. Konuya yönelik son dakika açıklaması AK Partili Cahit Özkan tarafından yapılmıştı. Cahit Özkan yapmış olduğu açıklamada enflasyon rakamları sebebiyle asgari ücrete ara zam yapılabileceğini dile getirmişti. Bu konuşmadan sonra Türkiye'de asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş heyecan içerisinde beklemiş ve AK Parti tarafından asgari ücrete bir ara zam yapılması ihtimalini ortaya çıkarmıştı.

AK Parti'den Son Dakika Asgari Ücrete Zam Açıklaması

Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. Bursa'da organize edilen bir toplantıda kürsüye çıkan Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar için bir son dakika açıklamasında bulunurken diğer taraftan asgari ücrete ek zam için basın mensupları tarafından kendisine sorulan sorulara cevap verdi.

Numan Kurtulmuş yapmış olduğu açıklamada hakikaten de çok büyük bir hayat pahalılığının vatandaşların üzerinde olduğunu ve bunun hafifletilmesi açısından AK Parti olarak ellerinden gelen bütün imkanları kullanacaklarını söyledi okula bu açıklama ile beraber asgari ücrete ikinci bir ara zam yapılmasının gündeme gelmesi ihtimali kuvvetlendi.